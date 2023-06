Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de junho

Signo de Câncer hoje

Agora temos Vênus, Marte e Lilith em conjunção no signo de Leão - além da união das potências feminina e masculina, temos a coroação do asteroide que fala das situações que tratamos como tabu, daquilo que precisamos mudar. Pessoas que mantêm casos extraconjugais podem se confundir emocionalmente, criando situações muito complexas. Além disso, essa conjunção favorece os desejos proibidos de todo tipo e, por ser em Leão, isso acontece de forma bastante egoísta, sem considerar a posição ou os sentimentos de todos os envolvidos.. Com a entrada da Lua Nova também em Leão, todos estaremos um pouco mais egocêntricos, então aproveite esse período para avaliar a sua vida nos últimos tempos. Para lidar bem com toda essa alteração astral, a dica é revisar a forma como o desejo sexual é tratado em sua vida, e lembrar sempre que uma sexualidade bem resolvida atrai prosperidade e alegria, pois essa é a verdadeira energia da vida. Exatamente por isso deve ser tratada como sagrada, e seu amor merece toda a lealdade que você é capaz de oferecer.A Lua, seu planeta regente, está transitando por Leão, o que aflora seu lado hedonista: cuide-se mais, faça um agrado a si mesmo, tente descansar, comer algo que gosta muito, se arrumar para sair. Tudo isso trará um dia bem gostoso para você. O trígono da Lua com Netuno aguça seus sentidos, talvez você tenha acesso a memórias antigas ou mesmo uma visão sobre algo que ainda vai acontecer. Confie em sua intuição. Cuidado com a oposição entre a Lua e Plutão - isso pode trazer uma grande fragilidade à tona, exigindo mudanças drásticas, revelando o que está escondido no lado escuro de sua alma, que tem tantas fases quanto a Lua.