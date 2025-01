Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de janeiro

Hoje, o Sol se encontra com Plutão, marcando um dia de profundas transformações e intensidade. Logo em seguida, a Lua entra em sua fase Minguante no signo de Escorpião, reforçando a necessidade de desapegar, transformar e deixar ir o que não faz mais sentido.



Marte nos convida a olhar para as situações sob outra perspectiva. Se algo não está funcionando, tente fazer diferente. Mas cuidado: essa fase pode trazer certa confusão emocional, então seja paciente consigo mesmo.



Esses dias de Lua Minguante em Escorpião pedem coragem para se reinventar. Quando Escorpião e Plutão estão em cena, não há espaço para resistência. Abrace as mudanças e permita-se renascer. Se algo em sua vida não está legal, esse é o momento de mudar.



Dica do dia: Faça uma pausa, observe seus sentimentos e pergunte-se: "O que eu preciso transformar para seguir mais leve?"

Signo de Câncer hoje

A área da criatividade e do prazer está em destaque. Que tal olhar para seus talentos e descobrir novas formas de expressá-los? Se algo na sua vida afetiva ou nos seus hobbies não está te preenchendo, desapegue e busque algo que realmente te traga alegria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.