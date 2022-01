Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Desde ontem às 11 horas a Lua está transitando por Virgem, o que significa que devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta. A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência de Virgem, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente. Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas, que não sabem o que está motivando esse comportamento.Nesse momento em que Mercúrio se aproxima do Sol em Capricórnio, você pode se sentir mais sortudo e autoconfiante, buscando iniciar novos projetos no trabalho. Porém, a retrogradação de Mercúrio faz com que esse não seja um momento para lançar novas ideias, porque podem surgir imprevistos de última hora.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.