Previsão do signo de Câncer para hoje, 21 de abril

Signo de Câncer hoje

Hoje, com a Lua em Touro, seu foco estará voltado para assuntos relacionados ao auto-amor e à autoestima. É um momento propício para cuidar de si mesmo: coloque uma roupa bonita, cuide de sua aparência e empodere-se do seu poder pessoal para conquistar o que deseja. Às 9h, a Lua em conjunção com Urano em Touro traz a possibilidade de mudanças repentinas e inesperadas em sua rotina e nas áreas relacionadas a finanças e recursos pessoais. Esteja preparado para lidar com surpresas e seja flexível para se adaptar a possíveis mudanças. Além disso, hoje também marca o início da retrogradação de Mercúrio em Touro, que durará até 15/05. Durante esse período, é importante ter cuidado com a comunicação, revisar documentos e contratos antes de assinar, e evitar tomar decisões financeiras importantes sem uma análise cuidadosa.Hoje é um dia para cuidar da sua autoestima e empoderamento pessoal. Esteja aberto a mudanças repentinas em sua rotina e finanças, e tenha cuidado com a comunicação e decisões financeiras importantes durante a retrogradação de Mercúrio. Aproveite o momento para se conectar com seus sentimentos e prioridades pessoais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.