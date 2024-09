Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de setembro

Estamos vivendo um momento que, embora desafiador, carrega um convite especial: olhar para dentro, revisitar nossa história e escolher o que realmente nos faz bem. Não adianta mais calar, esconder machucados ou trancar emoções. Tudo está balançando, sendo remexido, pedindo uma nova atitude. A sexta-feira começa com a oposição entre a Lua e Vênus, e onde você estiver sendo diminuído ou desvalorizado, é preciso tomar uma atitude. Não permita mais ser maltratado. A Lua também faz aspectos tensos com Júpiter e Plutão, trazendo um momento decisivo para colocar fim nas relações tóxicas. Aproveite para se cuidar: se arrume, coloque um sorriso no rosto e reconheça suas belezas.



Com o Sol se opondo a Netuno, você pode sentir um cansaço extra ou falta de energia. Este é um dia para acalmar a mente e diminuir o ritmo. No fim do dia, a Lua chega em Touro, pedindo conforto e prazer. Opte por uma programação leve e acolhedora, e permita-se descansar.

Signo de Câncer hoje

Você pode se sentir mais sensível e introspectivo hoje, revisitando feridas e questões do passado. Não tenha medo de encarar o que precisa ser curado. Proteja-se de relações que sugam sua energia e busque a companhia de quem te faz bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.