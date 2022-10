Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de outubro

Signo de Câncer hoje

O dia se inicia com a influência da Lua ainda em Leão até às 7:30. Logo após, ela fica fora de curso até às 13:13, nos deixando mais cansados, preguiçosos e irritados com alguns imprevistos. Esse cansaço pode ser amplificado pelas energias do Eclipse Solar que está se aproximando, nos deixando mais introspectivos. Todo esse contexto astrológico nos deixa mais ansiosos, e pode acabar influenciando na nossa rotina e nos nossos relacionamentos. Além disso, a entrada da Lua em Virgem no começo da tarde proporciona um pensamento mais analítico, para que possamos nos organizar melhor em meio a toda movimentação de energia que vem bagunçando nossa rotina. Contudo, essa busca por organização pode acabar nos deixando mais críticos e intolerantes com as pessoas ao redor, principalmente quando algo não acontecer como previsto. Tire um momento para respirar, se acalmar e entender melhor suas emoções.As energias do dia podem acabar trazendo sentimentos do passado à tona, tenha cuidado com essas vibrações, para que elas não permaneçam por tanto tempo te atormentando. Você, canceriano, precisará se organizar, entender mais seus sentimentos e o que está pensando sobre eles. Tome cuidado com as críticas excessivas sobre si mesmo.