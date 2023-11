Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de novembro

É Lua crescente no signo de Aquário. Alinhe seus sonhos por meio da ação. Não deixe de agir, focar e definir como fazer o que se quer fazer. O futuro vai se insinuar para você. E Marte em Escorpião não mede esforços diante dos conflitos. O planeta guerreiro está lutando para abrir os caminhos para que você conquiste sua autonomia. Experimente novas soluções e siga em frente. Pode ser que você se depare com uma encruzilhada. Qual caminho percorrer? Escolha o caminho que não reproduza o passado. Não é hora de estancar, recuar. Aquário é o visionário, aproveite essa semana de lua crescente para descobrir as novas direções a seguir, pois as inspirações e ideias vão fluir. Pode ser que o medo, a confusão e a ansiedade tomem de conta, mas esteja presente para si mesmo(a). Saturno chega junto da Lua fazendo a cobrança. Dificilmente as expectativas serão atendidas. As circunstâncias externas vão dificultar um pouco, mas você tem chances de recuperar os obstáculos.

Câncer

A segunda-feira começa com uma dose extra de autoconfiança, sendo assim, não desperdice a chance de apresentar novos projetos, compartilhar seus trabalhos ou expressar sua criatividade. Assuma riscos, renove suas qualificações. E se pergunte: “Como posso ocupar mais espaço na minha própria vida?”

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.