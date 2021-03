Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia muito importante para o calendário do zodíaco, pois o ingresso do Sol em Áries (onde fica até o dia 19/04) marca o ano novo astrológico, inaugurando um novo ciclo com mais otimismo, disposição e entusiasmo. Uma dica interessante para aproveitar esse momento é colocar no papel tudo aquilo que você deseja alcançar, separando as metas de curto, médio e longo prazo e se atentando, também, aos padrões que você tem emitido de maneira automática, mas que têm te distanciado do que você almeja. Por outro lado, as energias arianas podem trazer certa instabilidade para as relações afetivas, já que nos deixam mais impacientes e irritados, e isso reflete diretamente na forma com que tratamos as pessoas ao nosso redor. Outro aspecto importante que está acontecendo neste momento é o trígono entre Marte e Saturno (que tem força até o dia 23/03), o qual nos ajuda a ser mais resistentes para enfrentar esse período tenso que estamos vivendo com a pandemia.Os nativos de Câncer precisam ter paciência para lidar com o posicionamento do Sol em Áries, pois podem ficar excessivamente irritados e se afetar com situações que seriam facilmente ignoradas em outro momento. Além disso, é necessário ter cuidado para não descontar esses sentimentos em pessoas amadas de maneira dramática.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.