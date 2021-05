Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de maio

A presença da Lua em Virgem nos deixa mais reservados emocionalmente e até mesmo mal humorados, caso tenhamos que lidar com muitos imprevistos nesse momento. A flexibilidade não é um traço forte das energias virginianas, que são relacionadas à ordem e à estabilidade. De maneira oposta a essa tendência, hoje o Sol está ingressando em Gêmeos, que é considerado o signo mais versátil, comunicativo e extrovertido do zodíaco. Por isso, durante os próximos dias seremos acometidos por sentimentos duais, desejando socializar mas, simultaneamente, qualquer comportamento das outras pessoas pode te deixar muito irritado. Essa confusão mental nos deixa mais propensos a nos expressar com grosseria, especialmente porque a presença do Sol em Gêmeos nos deixa mais orgulhosos e não queremos ‘levar desaforo para casa’. Apesar de ser necessário expor nossos pontos de vista, principalmente para as pessoas mais próximas, devemos saber diferenciar as discussões que são embasadas apenas no orgulho e os assuntos que realmente importam (os quais devem ser tratados com cuidado e paciência).

Signo de Câncer hoje

Os cancerianos podem se sentir confusos e ansiosos quando influenciados pelas energias geminianas, que faz com que seu fluxo de pensamentos seja acelerado. Para lidar melhor com essa influência, você pode iniciar um hábito que te ajude a focar e se acalmar quando suas emoções se descontrolam, como a meditação.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.