Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de julho

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua se torna minguante logo após entrar no signo de Touro, o que influencia os processos de autoconhecimento e de harmonização. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Dar o primeiro passo para a reconciliação a fim de se ter harmonia é uma influência muito forte da minguante deste signo. Nesse sentido, a Lua instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. É hora de encerrar todas as situações e relacionamentos que não nos agregam. Além disso, desperta-se uma forte atenção ao autocuidado de uma perspectiva geral, tanto de forma física, mental e social. Por isso, a ambição, o autocontrole e a determinação são características muito presentes nesta fase embora deva-se ter um zelo maior em relação à saúde física.A emotividade que pode ser despertada quando a Lua (planeta regente de Câncer) entra na fase minguante pode fazer com que você reflita por um ponto de vista vitimista sobre as situações que está passando. Tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.