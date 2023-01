Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje o Sol entra em Aquário logo pela manhã, trazendo um clima de renovação, independência e autenticidade. Esse novo posicionamento solar evidencia nossa capacidade de ser mais expressivos, buscando inovar e focando no que desejamos construir. Aproveita para deixar para trás toda angústia e medo que te impede de ir atrás dos seus sonhos. Por outro lado, como a impulsividade e um tom de rebeldia também são características que se tornam mais evidentes com a influência aquariana, tenha muito cuidado com a arrogância e com a teimosia. Além disso, a Lua em Capricórnio nos ajuda a reconhecer o que precisamos resolver de forma mais eficiente e prática.A energia aquariana te convida a desapegar um pouco dos padrões criados em seu relacionamentos, buscando entender que cada pessoa tem uma forma diferente de demonstrar o que sente.