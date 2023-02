Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

A semana começa com uma Lua Nova em Peixes, o que proporciona mais inspiração e motivação para conquistar nossos sonhos. Essa fase lunar traz reflexões sobre nossas crenças, e sobre a forma como cultivamos nossa espiritualidade. Apesar de toda a intensidade (e um pouco de instabilidade) que podemos sentir agora, a passagem da Lua por Peixes deixa nos deixa mais próximos de quem amamos. Aproveite o feriado de carnaval para curtir do seu jeito, mas tenha cuidado com os excessos e com os momentos de fuga da realidade.A Lua Nova em Peixes proporciona uma visão mais sensível e leve sobre a vida, e te faz sentir conectado com tudo que te cerca. Aproveite para se conectar de forma mais profunda às pessoas que você ama, mas tenha cuidado para não absorver os problemas dos outros.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.