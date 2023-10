Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de outubro

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Veja também

Câncer

Não há descrição mais apropriada para o início da sua semana do que a oposição entre Mercúrio e Netuno no dia 02, que traz a promessa de confusões na comunicação e mal-entendidos nas relações. Existe a tendência de distração, distorção de informações ou até mesmo a criação de problemas que não existem. Portanto, é crucial ter cautela ao tirar conclusões com base no que ouve e evitar falar demais. Lembre-se de que as aparências podem enganar! Além disso, é importante manter uma atenção especial em relação a documentos e e-mails importantes, pois há o risco de que eles se percam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.