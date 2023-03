Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia muito poderoso (e talvez um tanto quanto cansativo) do ponto de vista astrológico. A Lua continua em Câncer, nos deixando mais sensíveis, amorosos e cuidadosos, mas com uma pitada de drama e manipulação. Além disso, Vênus e Júpiter também continuam transitando lado a lado, e se encontram com Quíron hoje, trazendo ainda mais energia, força de ação e impulsividade. Para completar o ‘combo’ da intensidade, Mercúrio entra em Peixes hoje. A presença de Mercúrio (regente do intelecto) no signo mais ‘elevado’ do Zodíaco (Peixes), nos ajuda a perceber que a intimidade e a parceria são coisas conquistadas a partir da vulnerabilidade e da comunicação, quando nos abrimos para outras pessoas.Esse momento astrológico é muito especial para as pessoas de Câncer, que são direcionadas a abrir os olhos para tudo que estão ignorando e para o que está limitando seu crescimento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.