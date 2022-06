Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de junho

Signo de Câncer hoje

O mês de junho será marcado por finalizações - em se tratando dos assuntos, projetos ou relacionamentos que foram impactados pela retrogradação de Mercúrio em maio. Agora que estamos vivendo a reta final de Mercúrio retrógrado, seremos levados a perceber se realmente estamos direcionando nossas energias para aquilo que verdadeiramente importa - sem nos limitar pensando sobre a visão que as outras pessoas terão. Além das opiniões dos outros, também precisamos encarar nossos próprios 'monstros', porque, muitas vezes, somos nós mesmos que estamos nos distraindo com outras coisas. É preciso ter coragem para admitir sua própria verdade e, então, correr atrás dela. Sendo assim, nesse momento somos impulsionados a sair da zona de conforto e nos comprometer com nós mesmos - não espere para ser feliz apenas quando alcançar determinado objetivo.Junho está se iniciando com o trânsito da Lua em Câncer, que é o domicílio deste planeta. Isso significa que nossas emoções estão amplificadas, e é preciso ter cuidado para não fazer tempestade em copo d'água. Para começar o mês com o pé direito, aproveite essa sensibilidade para refletir sobre o que realmente é precioso para você.