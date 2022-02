Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Ontem a Lua nova que aconteceu em Aquário ontem está despertando uma potencialidade de renovar ideias e também de trabalhar ideais de fraternidade e cooperação, que são relacionadas à influência desse signo. Hoje, às 8 horas da manhã, esse astro ingressa em Peixes. As energias aquarianas estão ligadas a um posicionamento mais livre e desconstruído, enquanto a influência de Peixes nos ajuda a encontrar uma vibração mais leve, intuitivo e sensível. Nesse momento em que a retrogradação de Mercúrio está chegando ao fim, é importante aproveitar para se desapegar verdadeiramente dos hábitos que você percebeu durante as últimas semanas que não estavam surtindo o efeito esperado. Uma dica interessante é fazer algo sozinho, lembrando-se de como é gostoso estar em sua própria companhia com a certeza de que tudo está fluindo da maneira mais adequada para a sua jornada.Os nativos de Câncer são muito apegados e tendem a desenvolver dependência emocional em seus relacionamentos. Como a Lua é o planeta regente do seu signo, a lunação que aconteceu em Aquário te convida a refletir sobre a necessidade de mais liberdade para encontrar, compreender e expressar a sua individualidade. Tenha coragem para se libertar do apego.