Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de abril

Os trânsitos astrológicos de hoje evidenciam os traços mais desafiadores da nossa personalidade. Isso acontece porque os aspectos que estão se formando entre os planetas relacionam-se de forma potencializadora. Isso significa que o encontro do Sol com Vênus em Áries, somada ao posicionamento da Lua em Sagitário (que configura um aspecto tenso envolvendo Marte, Mercúrio e Netuno) desperta nossos impulsos mais intensos, que podem nos levar à margem do descontrole. O senso de imediatismo que influencia nossa vida cotidiana faz com que muitas coisas passem despercebidas e, assim, estamos perdendo a capacidade de verdadeiramente prestar atenção no outro. Hoje é um dia em que seremos mais influenciados pelo meio em que estamos e nos sentimos muito incomodados, já que não é um fato recorrente. Essa percepção mais cuidadosa pode nos levar a projetar no outro aquilo que está nos atormentando internamente. Por esse motivo, busque um ponto de apoio para recorrer quando sentir que o seu equilíbrio emocional está ameaçado, para conseguir identificar essas emoções e compreender o que realmente as impulsiona.

Signo de Câncer hoje

A Lua, planeta que rege Câncer, está formando angulações tensas com outros três planetas e, por isso, uma sensação de descontrole emocional pode tomar conta de você hoje. Por isso, é importante esforçar-se para conter seus impulsos e reservar um momento tranquilo ao final do dia, para analisar quais pensamentos foram mais desafiadores e como você pode lidar melhor com eles.



