Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de setembro

Hoje pode ser um dia bem difícil, pois temos um céu repleto de desafios pela frente. A sensação é de um nevoeiro que baixou à sua frente e agora você não consegue enxergar nada.

O dia já começa com a Lua em Escorpião num cabo de guerra com Júpiter no signo de Touro. Cuidado com o excesso de expectativas e exageros.

Logo em seguida o Sol se opõe a Netuno. E entre as nuvens do céu e aa névoas do mar, algo fica nítido. Nem tudo é o que parece ser e você será sinalizado. Não se deixe levar por enganos!

Câncer

A oposição entre Sol e Netuno pede atenção aos acontecimentos à sua volta. Sua mente e suas ideias estão um pouco turvas. Pense antes de falar. Se tiver alguma apresentação marcada, reveja cada detalhe. Evite assinar contratos nesta semana. Evite se expor nas redes sociais, pois pode ser que você não saiba lidar com as críticas. Não custa nada se preservar!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.