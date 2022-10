Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de outubro

Signo de Câncer hoje

Nesta quarta-feira, a Lua continuará transitando por Leão durante todo o dia. Caso você tenha liberdade para organizar seus horários hoje, é preferível adiantar o que for mais importante no período da manhã, ou deixar para depois das 18 horas. Os aspectos que estão se formando entre os astros fazem com que a parte da tarde seja um pouco mais intensa e as coisas podem não fluir da forma que você gostaria. Por outro lado, esses trânsitos que acontecem durante a tarde podem representar um impulso que ativa a criatividade e a autenticidade, o que pode ser aproveitado no trabalho e também na vida pessoal. Sabendo disso, observe o que vem à tona hoje a partir das suas relações - os próximos dias trarão mais clareza sobre seus relacionamentos e o que você busca neles.Neste momento, lembre-se que você pode pedir amparo e ter ajuda para lidar com o que quer que esteja acontecendo na sua vida agora. Você pode estar se esforçando demais para ser uma fortaleza para quem você ama, e acaba se esquecendo que esse apoio deve ser mútuo nos relacionamentos.