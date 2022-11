Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de novembro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra em Libra logo pela manhã, fazendo com que esse final de semana seja bastante romântico, também como influência da conjunção que Mercúrio e Vênus estão formando em Sagitário. Com o clima de compreensão e empatia, este é um ótimo momento para conversar sobre amor, falar sobre seus relacionamentos, buscar expandir e crescer junto de quem ama. Contudo, é preciso ter cautela e cuidado, porque a quadratura que está acontecendo entre Marte e Netuno indica a possibilidade de acontecerem acidentes. Principalmente por estarmos com a cabeça mais aérea, com muitos pensamentos, podemos acabar não nos atentando aos perigos à nossa volta - seja na rua ou na hora de cozinhar, por exemplo. Aproveite o sábado para descansar, descontrair, estar com as pessoas que ama e fazer coisas que te façam bem. Tenha cuidado para não acabar se perdendo em meio a muitos estímulos e informações que estão sempre disponíveis, ficando ainda mais ansioso e cansado. Busque conectar-se com quem ama de forma leve, realmente curtir o momento.A entrada da Lua em Libra vai afetar diretamente a sensibilidade das pessoas de Câncer. Essa energia pode fazer com que você, canceriano, se sinta mais carente e sensível à forma que as pessoas demonstram afeto. É importante não deixar que suas inseguranças gerem uma expectativa muito alta sobre como as pessoas devem se expressar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.