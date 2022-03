Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de março

Signo de Câncer hoje

Por conta da entrada da Lua em Libra ontem, logo após a Lua se tornar cheia no signo de Virgem, seus relacionamentos e as trocas com outras pessoas podem te ajudar a entender melhor as questões que estão em foco na sua vida; Os sentimentos e emoções podem estar um pouco mais aflorados hoje, então é interessante ter um cuidado com decisões precipitadas. Observe hoje os pensamentos e sentimentos que vêm à tona. Pode ser que as situações que aconteceram ao longo das últimas semanas fiquem mais claras a partir de agora, assim como as ações necessárias de serem tomadas em função disso. Saia apenas do plano das ideias e coloque em prática o que você deseja que se torne realidade - pequenos passos são necessários para construir uma jornada serena e assertiva. Nem tudo vai estar perfeito ao mesmo tempo, mas pode já melhorar a partir de agora. Então tente começar a encarar o seu presente com mais inspiração, apesar das 'imperfeições'.A sua autoestima pode ser melhor desenvolvida a partir de pequenos gestos. Seja criando uma rotina de cuidados com a pele, escolhendo o que vestir buscando expressar a sua essência ou renovar a cor do cabelo. Essas pequenas atitudes podem parecer futilidades, mas cuidar de si, da sua mente e do seu corpo são gestos de amor próprio.