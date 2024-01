Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de janeiro

A Lua cresce no signo de Touro. E você precisa olhar para dentro e buscar seus valores, cuidar de si mesmo(a). Esse senso de segurança e conexão com o mundo vem de um lugar íntimo e profundo. Você é convidado(a) a satisfazer suas necessidades emocionais ou espirituais. O mundo não é só matéria e razão. Vênus e Netuno se desencontram, não permita que a tendência ao escapismo e as idealizações coloque você em alguma armadilha.

Signo de Câncer hoje

A sexta-feira pode trazer alguns desafios no seu ambiente de trabalho. Pode ser um estresse, uma mal entendido ou uma tarefa desafiadora. Mas tudo que você precisa é afrouxar a gravata, respirar profundo e manter a serenidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.