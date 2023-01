Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de janeiro

Hoje é o último dia da conjunção entre o Sol e Plutão em Capricórnio. Esse aspecto enfatiza a necessidade de olhar para seu lado mais profundo e intenso, trazendo luz para algumas situações que antes estavam escondidas ‘debaixo do tapete’. É um momento de rever padrões que não condizem com a sua essência e seu modo de viver. Além deste movimento de transformação, a Lua ficará fora de curso entre 7 e 16 horas. Nesse período, pegue leve com você mesmo, e evite conversas delicadas e decisões definitivas. Aproveite a entrada da Lua em Capricórnio no final da tarde para compreender quais decisões precisam ser tomadas, e como organizar suas responsabilidades sem te sobrecarregar.

Câncer

A movimentação da Lua, saindo de Sagitário e entrando em Capricórnio, influencia seu senso de merecimento e sua coragem. É muito importante ter em mente seus planos e como executá-los, isso pode fazer com que você tenha mais confiança sobre seu poder pessoal.