Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de dezembro

A partir de hoje, metade da Lua pode ser vista no Céu. É Lua crescente no signo de Peixes. O mar é céu. O Céu é Mar. E algo precisa ser desfeito, dissolvido. As águas invadem. Chove fora e dentro. Você precisa se comprometer com firmeza nessa busca por uma crença, uma fé ou algo que dê um sentido maior na sua vida. Lava, limpa e deixa ir, pois essa Lua crescente faz um pacto com Plutão. É sobre fins e recomeços. Se entregue à magia e aos encantos piscianos, mas não fique à deriva, não se perca. Eu sei que você não aguenta mais enganos. É Lua crescente, não desista, não resista, pois os desafios podem ser bênçãos.

Signo de Câncer hoje

O seu desejo é obter conhecimento e encontrar um sentido maior para a sua vida. Mas quem você deseja do seu lado? Abra o jogo com seu par, chefe ou parcerias e tente solucionar definitivamente o problema que impede crescimento ou bons resultados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.