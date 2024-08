Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de agosto

É Lua cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice da Lunação de Leão. E até o dia 2 de setembro vamos sentir a necessidade de quebrar paradigmas. Aquário é regido por Saturno, o planeta que fiscaliza, e também por Urano, o planeta que revela. E hoje Urano entra em cena, chega sem pedir licença e vai agir fortemente nos próximos dias para te tirar da zona de conforto. Barreiras precisam ser rompidas. Onde tem acomodação ou restrição estará sujeito a instabilidade ou acontecimentos imprevisíveis. O que está impedindo o fluxo na sua vida? Chegou a hora de romper para inovar. As estrelas contam que, para avançar de forma mais leve e autêntica, será necessário quebrar com o orgulho que pode estar te impedindo de conectar-se verdadeiramente com os outros. Confira seu signo ou seu signo ascendente, como o Céu vai te convocar nos próximos dias.

Signo de Câncer hoje

Este é um momento importante para você reconhecer e deixar de alimentar sentimentos nocivos que podem estar pesando em seu coração. Esses sentimentos, se não forem liberados, podem bloquear seu crescimento emocional e dificultar sua capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros. Esse é um período de renovação, tanto nas amizades quanto nos projetos que você deseja construir para o futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.