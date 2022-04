Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de abril

Signo de Câncer hoje

Nesta terça-feira o Sol ingressa em Touro, e nos leva a desenvolver a autoconfiança - mas lembre-se que esse processo se inicia quando você reconhece suas qualidades e habilidades, e não quando você se acha superior a alguém. É importante desacelerar e rever prioridade, para perceber alguns hábitos e impulsos que podem estar te fazendo “jogar dinheiro fora”. Como o início de 2022 está sendo fortemente influenciado pelo signo de Peixes, questões financeiras e burocráticas tendem a ficar em segundo plano, o que pode ser perigoso. A partir dos próximos dias, em que o astro rei estará transitando pelos primeiros graus de Touro (o que desperta nossa habilidade para lidar com as finanças), teremos a oportunidade de reavaliar a forma como estamos lidando com a nossa renda. Essa reflexão é muito importante agora, porque um poderoso Eclipse (que também acontecerá no signo de Touro) está se aproximando e tende a despertar um período de instabilidade financeira.A entrada do Sol em Touro evidencia o ciúme dos nativos de Câncer. Além disso, alguns aspectos desafiadores estão se formando entre os astros, e você precisará trabalhar o autocontrole e a paciência. Busque direcionar a sua atenção para atividades práticas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.