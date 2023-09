Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de setembro

A segunda-feira é marcada por ajustes e superação. As perspectivas de um recomeço e o desejo intenso de estabilizar algumas situações te levam a mergulhar em algumas experiências ao longo do dia. Temos uma Lua que foge à luz, ela desce na estação mais profunda, e chegar lá pode gerar certo incômodo. Mas é nesse mergulho que você detecta onde algo não vai bem e consegue compreender o que te puxa para baixo.

Aproveite essa energia da Lua em Escorpião e investigue onde estão os problemas ou os enganos. E por falar em enganos, hoje já é possível sentir a imprecisão de Netuno, que amanhã vai distorcer um pouco as coisas. Mas não deixe de confiar em você mesmo(a), superar e recuperar o que ainda é útil, ou seja, dar a volta por cima.

A Lua em aspecto harmonioso com Saturno traz foco, persistência para iniciar a semana com foco nos compromissos a serem cumpridos. Perceber onde estão os problemas para superar e manifestar as suas vontade. Depois a Lua negocia com Mercúrio, facilitando as trocas e a comunicação.

Assuntos relacionados

Câncer

Essa semana pede para você começar com um passo de cada vez, mas também traz oportunidades de crescimento e de renovação em vários aspectos da sua vida. É um período de reavaliação e de fortalecimento de suas raízes, por isso, cuide de sua comunicação, valorize suas relações e não se esqueça de olhar para dentro, redescobrindo e celebrando quem você é.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.