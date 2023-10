Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de outubro

É possível que você sinta que não está nos melhores dias. A Lua em Sagitário, em conflito com Vênus em Virgem, traz uma certa instabilidade e insegurança emocional.

O período da manhã será marcado por uma oscilação de humor e dificuldades nos relacionamentos, mas não se deixe levar pelas carências afetivas. Não se apegue a detalhes. Controle seus gastos, evite despesas e investimentos. E muito cuidado com as compulsões. A sua autoestima pode sofrer um baque no começo da manhã. Um sentimento de inadequação pode comprometer a aceitação ou valorização do seu trabalho.

Câncer

Compartilhe seus recursos e sua riqueza interior com o mundo. Se liberte dos apegos e some, crie ou inicie um novo ciclo sem medos, sem sentimentos de inferioridade e superioridade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.