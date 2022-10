Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de outubro

Signo de Câncer hoje

Hoje o dia se inicia com a entrada da Lua minguante em Leão, dando ênfase para nossos desejos, sonhos e busca de novas experiências. Além da entrada da Lua em Leão, o Sol e Vênus estão caminhando lado a lado por Libra, e formam um trígono com Marte em Gêmeos hoje, fazendo com que esse seja um ótimo momento para mudanças tanto físicas quanto nos relacionamentos. Essa harmonia entre Libra e Gêmeos pode gerar uma necessidade de movimentação, principalmente no amor, criando um clima ótimo para um encontro e para conversar sobre planos futuros. Além de ajudar a ter novas ideias, especialmente no trabalho, sendo um ótimo dia para reuniões importantes. Apesar de todos esses pontos positivos, precisamos ter cuidado sobre com que iremos dividir nossas necessidades emocionais, para não jogar toda a expectativa em cima das outras pessoas.Para os cancerianos, o dia pode ser um pouco mais sentimental e trazer uma necessidade maior de atenção. As principais sensações despertadas pela Lua minguante envolvem a carência e o cansaço mental. Sabendo disso, tenha cuidado com a maneira que vai lidar com os seus sentimentos e lembre-se de cuidar de si mesma, ninguém pode fazer isso por você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.