Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de outubro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua ingressa em Áries e nós devemos tomar muito cuidado para não deixar que os nossos impulsos sobreponham a razão, porque as atitudes que tomarmos de forma impensada nesse momento terão consequências desagradáveis. Em se tratando das relações afetivas, devemos ter uma cautela especial para não incitar discussões por motivos mínimos, que podem ser relevados, porque elas podem tomar uma proporção muito maior. As vibrações mais altas que são despertadas pelo primeiro signo do zodíaco são relacionadas à autoconfiança e à determinação para correr atrás dos seus objetivos e, por isso, esse é um momento interessante para que você analise o caminho que está traçando e o que deve ser alterado para que você esteja cada dia mais próximo daquilo que almeja. Essa reflexão é favorecida pelo fim da retrogradação de Mercúrio e de Júpiter que acontece hoje, configurando um momento adequado para começarmos a colocar em prática tudo aquilo que foi pensado nas últimas semanas.Hoje é importante que você internalize desde o início do dia que não precisa dar conta de tudo e que deve respeitar seu o ritmo, para conseguir realizar o que deseja sem estressar-se desnecessariamente. Além disso, reflita se você não está se sobrecarregando ao abraçar responsabilidades que não são suas.