Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de maio

A presença da Lua em Leão nos deixa mais alegres e determinados, mas também pode despertar um comportamento egocêntrico. Essa influência leonina é evidenciada pelo trígono que Vênus em Gêmeos está fazendo com Saturno em Aquário hoje, configurando um momento delicado para nossos relacionamentos afetivos, porque tendemos a ser sinceros demais, com certa frieza, o que acaba gerando conflitos. Esse aspecto pode nos levar a analisar excessivamente nossas escolhas dentro da relação e também aquilo que nos incomoda no outro. Essa reflexão é necessária para que possamos entender o que realmente estamos buscando ao nos relacionar com outras pessoas, mas também devemos ter cuidado para não estabelecer expectativas inviáveis. É preciso compreender que quando escolhemos nos comprometer com alguém, isso não significa que a pessoa tem que satisfazer todos os seus desejos e você os dela. A compatibilidade é algo fundamental para uma relação saudável, mas não podemos mudar quem somos para nos adequar ao outro e nem esperar o movimento contrário, porque isso acaba gerando frustrações posteriormente.

Signo de Câncer hoje

Os cancerianos são regidos pela Lua, que está fazendo uma quadratura com Urano, despertando intuições que podem ser problemáticas, porque te deixam ansioso e preocupado. Você deve ter cuidado para não reagir mal a esses sentimentos, descontando nas pessoas ao seu redor. Tente iniciar o dia com uma atividade relaxante.



