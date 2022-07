Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de julho

Signo de Câncer hoje

Essa semana se inicia com a entrada de Vênus, o planeta regente dos relacionamentos, no signo de Câncer, o mais sensível do zodíaco. Além disso, o Sol e Mercúrio estão formando uma conjunção em Câncer. Por isso, a emotividade aflorada neste momento representa um perigo, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil. As energias cancerianas também podem evidenciar a sensibilidade no sentido positivo, casa tenhamos cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, dramatizando todas as situações. Quando conseguimos integrar bem as vibrações desse signo, nos sentimos felizes ao cuidar das pessoas amadas e ao compartilhar momentos com elas.Hoje você precisa se lembrar que o modo não gira ao seu redor e, por isso, não é concebível que você espere que o outro pense em como você será afetado antes de tudo o que for fazer. É importante demonstrar a sua chateação, mas também compreender que as vezes a intenção do outro foi muito diferente do que aquilo que você interpretou.