Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de janeiro

Você viveu uma semana cheia de aprendizados, mas agora é o momento de colocar tudo em prática. Compreender sem agir não traz mudanças. Tome uma decisão e seja prático. O céu está agitado hoje, com a Lua formando aspectos importantes.



A interação da Lua com Urano vai mexer nas estruturas, trazendo mudanças inesperadas e positivas. É hora de quebrar a casca onde você se protege e assumir total responsabilidade pelas suas ações e também pelas suas omissões. A Lua Cheia já revelou todas as informações que você precisava. Agora, você sabe que não depende de mais ninguém para chegar onde quer ou sair de onde não faz mais sentido estar.



A interação da Lua com Marte e Netuno pode trazer uma mistura de energia e confusão, mas também a força para agir mesmo com dúvidas. Mais tarde, Vênus se aproxima de Saturno, e você pode sentir falta de algo importante — seja amor, dinheiro, cuidado ou prazer. Use esse vazio como uma oportunidade para refletir sobre o que realmente importa e o que você pode construir a partir daí.



Hoje, o céu te convida a assumir o protagonismo da sua vida. O que você está esperando para dar o primeiro passo?

Signo de Câncer hoje

Você pode sentir o peso de decisões que envolvem amor, estudos ou planos futuros. A conjunção pede foco e comprometimento com aquilo que faz sentido a longo prazo. Use sua habilidade de comunicação para alinhar expectativas com quem é importante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.