Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Os últimos dias podem ter sido mais sérios e cansativos, porque a Lua estava passando por Capricórnio. Para aliviar um pouco todas as cobranças, a Lua entra em Aquário hoje, nos ajudando a enxergar as coisas por outras perspectivas. Além disso, hoje o Sol entra em Peixes, que é o signo mais sensível e espiritualizado do zodíaco. A temporada de Peixes traz uma energia de transição. Por isso, viveremos um momento de finalização de ciclos nas próximas semanas, motivado pela vontade de abraçar novas causas e propósitos. Aproveite essa oportunidade para mergulhar em sua jornada de autoconhecimento.Tenha cautela para que as pessoas que você se relaciona não aproveitem da sua boa vontade, porque as energias piscianas evidenciam a sua empatia e senso de doação. Quanto você tem permitido que as pessoas se apoiem em você?