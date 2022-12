Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de dezembro

Signo de Câncer hoje

A Lua, que está na fase minguante do ciclo lunar, passa o dia em Libra, evidenciando a necessidade de olhar para dentro para iluminar os pontos que precisam ser trabalhados para a nossa evolução pessoal. Esse processo desperta um clima um pouco mais introspectivo, e nos leva a enxergar a necessidade de ‘fazer melhor’. Apesar de a introspecção ser desafiadora para o clima de celebração, característico do fim de ano, ela também pode ser um combustível para esse sentimento de finalização de ciclo e de gratidão pelo que foi vivido - depende do ponto de vista de cada um. Aquilo que não está acontecendo de acordo com o que era esperado pode ser fonte de aprendizado e servir de exemplo para o que você deseja conquistar em 2023.A emotividade que pode ser despertada quando a Lua está na fase minguante pode fazer com que você reflita por um ponto de vista vitimista sobre as situações que está passando. Tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.