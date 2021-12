Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de dezembro

Desde ontem, a Lua está transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais distraídos com nossos relacionamentos afetivos, porque o alto fluxo de ideias e sentimentos faz com que fiquemos desatentos e agitados, sendo difícil acalmar a mente para fazer algo tranquilo ou mesmo para conversar com quem convive com você. Sendo assim, é um momento interessante para fazer algo diferente com as pessoas que você ama, como jogar um jogo de tabuleiro, para passar um tempo de qualidade em que seja possível dar atenção para os outros mas também ter estimulação mental.

Signo de Câncer hoje

Com a Lua em Gêmeos, você consegue se comunicar com mais clareza, principalmente sobre as coisas que despertam interesse emocional. Por isso, é um bom momento para dialogar sobre as últimas discussões que aconteceram com quem você convive, mas não aborde assuntos delicados quando estiver estressado.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.