Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de setembro

O domingo é marcado por uma conversa nada amigável entre Vênus no signo de Leão e Júpiter no signo de Touro. E pode ser que você se sinta insatisfeito(a). E essa insatisfação acaba assumindo grandes proporções, a ponto de tornar aquilo ou aquele/a que você tanto desejou motivo de desinteresse. Essa dupla, amante do prazer, pede atenção aos exageros.

O que tira sua paz, o que baixa sua autoestima? Busque um caminho ou um lugar que combinem com o seu jeito de ser no mundo. Pois não adianta buscar um novo caminho e não mudar seu.

​ Assuntos relacionados

Câncer

Hoje, uma pequena tensão entre Vênus e Júpiter pode fazer você se sentir a rainha da cocada preta. Querendo investir em algo arriscado? Melhor colocar os pés no chão e planejar direitinho antes de abrir a carteira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.