Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de novembro

A Lua chegou no signo de Capricórnio e agora você precisa sentir o chão. O dia pede prudência e solidez. Coloque limites em tudo que está impedindo o fluxo. Nada é para ontem. Respeite o tempo, amadureça suas ideias.

Para que tantos papéis e para quem tantas performances? Seja mais maleável com você e com o outro. Olha para tuas prisões e quebre essas correntes. Não seja escravo da matéria. Não perca a confiança no mistério. Não permita que o outro controle sua vida. Se sentir que perdeu o controle, lembre-se: você nunca o teve.

Câncer

Se dedique a qualquer forma de expressão artística que faça seu olho brilhar. Pode ser a escrita, a pintura ou até mesmo a dança. E não se surpreenda se um convite imperdível ou uma oportunidade mágica surgir – Netuno mostra que o universo está conspirando a favor do seu crescimento pessoal e espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.