Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de novembro

Ontem a Lua ingressou em Touro no fim do dia, depois de passar mais de dez horas fora de curso. Esse trânsito faz com que contratempos e desentendimentos sejam mais frequentes, além de nos deixar mais ansiosos. Por isso, é normal que a produtividade de ontem não tenha sido como de costume. A frustração que sentimos nos dias em que as coisas saem do esperado é um sentimento muito comum, mas é preciso refletir que nosso corpo e a nossa mente não são capazes de funcionar exatamente da mesma forma todos os dias. Não somos máquinas. Mesmo as pessoas que adquiriram um controle emocional mais aprimorado são afetadas pelos acontecimentos diários, que acabam gerando reações emocionais. A presença da Lua em Touro te leva a refletir sobre a importância de fazer o seu melhor diariamente, mas sabendo respeitar os seus limites e compreendendo que você não pode controlar os eventos externos.

Signo de Câncer hoje

A entrada da Lua em Touro faz com que você se sinta mais calmo para refletir sobre aquilo que está te incomodando. Esse posicionamento lunar te ajuda a colocar os pés no chão para analisar os fatos com um pouco mais de objetividade. No trabalho, esse é um momento ideal para se organizar melhor e definir metas práticas.



