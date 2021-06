Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de junho

Hoje a Lua continua transitando por Virgem e configura um bom momento no trabalho, em que conseguimos ser mais organizados e práticos, para realizar as tarefas do dia a dia com mais assertividade. Porém, as energias virginianas tendem a nos deixar mais sérios e até mesmo mal humorados, fazendo com que cada pequeno imprevisto cotidiano se torne uma grande dor de cabeça. É necessário começar o dia com algo que ajude a relaxar e a manter o foco, como um exercício físico, cinco minutos de meditação ou a prática de algum hobbie que te ajude a se acalmar. No ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para não ser extremamente crítico consigo mesmo e com seus colegas, o que gera hostilidade e prejudica a equipe de forma geral. Muitas vezes, quando não estamos satisfeitos com algo internamente, tendemos a projetar isso nas pessoas ao nosso redor. Às vezes, isso acontece pela falta de reflexão acerca do problema, mas, em outras situações, você pode até mesmo ter consciência da sua parcela de culpa, mas nega isso por ser mais fácil e confortável encontrar outros culpados.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua e, quando essa se encontra em Virgem, você tende a se magoar com mais facilidade, porque todos ficamos menos sensíveis para nos comunicar. Porém, esse posicionamento se configura como um convite para que você aprenda a não levar tudo para o lado pessoal.



