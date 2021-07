Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de julho

Hoje a Lua se torna crescente em Libra logo após às 7 horas, indicando que nos próximos dias precisamos regar o que foi semeado anteriormente. Em sequência, a Lua fica fora de curso até às 15:40, quando ingressa em Escorpião. Quando a Lua está fora de curso em Libra, além dos efeitos usuais como contratempos e confusões mentais, indica que podemos sentir uma energia de indecisão e até mesmo de frustração.

Esses sentimentos são ocasionados pela dificuldade de equilibrar e de harmonizar como gostaríamos as situações desafiadoras que estamos vivenciando. Isso se torna ainda mais evidente devido à oposição que está se formando entre o Sol em Câncer e Plutão em Capricórnio. Esse aspecto evidencia as tensões e dualidades internas, que nos mostram que muitas vezes queremos focar em algo, mas as circunstâncias não permitem.

Além disso, podemos nos deparar com algum sentimento ou alguma situação que acreditávamos já estar superada, porque Plutão fala do encontro com as sombras e a oposição com o Sol indica que elas estão sendo iluminadas.

Amor

A Lua Crescente no signo de Libra se harmoniza com Saturno, deixando você mais seletivo(a), o que é ótimo para dar qualidade às conversas. Lembre-se apenas de que ser gentil e ouvir o outro é necessário para um bom diálogo.

Carreira

Saiba discernir o que você deseja em sua vida profissional daquilo que é esperado de você. Muitas vezes, internalizar as expectativas dos outros (seja dos seus pais, do seu companheiro(a) ou mesmo do seu chefe) é o que faz com que você se sinta frustrado(a).

Dinheiro

Como a Lua crescente indica a necessidade de regar seus projetos, esse é um bom momento para pensar em como seus planos profissionais podem trazer frutos para a vida financeira. É preciso investir em si mesmo para colher o que almeja.

