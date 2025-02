Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de fevereiro

A semana inicia com forte sensação de libertação, seja de antigos hábitos ou de tudo que for tóxico. Ouça o chamado para renovar o que precisa ser deixado para trás, liberando espaço para aquilo que realmente importa.



Pela manhã, a Lua em Libra se opõe a Quíron, indicando que feridas antigas podem ressurgir para serem reconhecidas e curadas. Não tema esse processo: para cicatrizar é preciso expor e limpar. O dia pede um ponto de equilíbrio, ou seja, saber dosar razão e emoção sem pender demais para nenhum dos lados.



Mercúrio em Peixes sugere olhar as situações com mais sensibilidade, confiando na sua intuição e empatia em vez de tentar “encaixar tudo” somente na lógica. Com Sol e Lua em harmonia, os caminhos estão abertos para a comunicação e a interação. Aproveite esse momento de fluidez para trocar ideias, estreitar laços e compartilhar o que sente.

Signo de Câncer hoje

A semana sugere a libertação de padrões emocionais tóxicos que você carrega há tempos. A Lua em Libra oposta a Quíron reforça a importância de cuidar primeiro das suas feridas, para depois acolher melhor as necessidades de quem está ao redor. Mercúrio em Peixes oferece a empatia que você tanto domina, mas lembre-se de encontrar o meio-termo entre doar-se e preservar-se.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.