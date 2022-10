Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de outubro

A Lua em Câncer traz para esse domingo uma energia mais emocional e sentimental. Contudo, devemos ter mais atenção na forma como nos expressamos e convivemos com as pessoas que amamos, já que a Lua em Câncer forma uma Quadratura com Quíron em Áries.

Essa energia gerada pela quadratura pode fazer com que você projete seus sentimentos e angústias nas pessoas ao redor, esquecendo-se que o responsável por seus sentimentos é você mesmo.

Além disso, por ser um dia mais característico de passar com família e amigos, tome cuidado nos diálogos e nas tensões que podem vir à tona.

Tirar um momento para você, para cuidar dos seus interesses, organizar sua semana e refletir sobre seus sentimentos pode fazer com que o dia seja mais leve.

Signo de Câncer hoje

Para os nativos de Câncer, hoje é um bom dia para refletir sobre seus relacionamentos, sua forma de demonstrar afeto e como tem se expressado, já que a Lua está em seu signo.

Mas lembre-se que a quadratura com Quíron em Áries pode gerar instabilidade emocional no final da tarde, despertando tensão com relação aos seus relacionamentos pessoais.



