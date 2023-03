Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje é um dia muito poderoso do ponto de vista astrológico, porque o Sol, Mercúrio e Netuno estão em conjunção em Peixes, trazendo uma energia altamente intuitiva, criativa e espiritual. Este é um momento de profundidade emocional, e também uma oportunidade para nos conectarmos com a espiritualidade e a imaginação. Além disso, Vênus está entrando em Touro, que é seu domicílio. Em outras palavras, Vênus ama estar em Touro, e proporciona muito crescimento e consolidação em nossos relacionamentos. Por outro lado, o ciúmes e a necessidade de controle são amplificadas por este trânsito.Este é um momento para se conectar com seus amigos e se envolver em atividades em grupo. A conjunção em Peixes pode trazer mais compaixão e empatia em suas relações, enquanto a entrada de Vênus em Touro traz a necessidade de segurança e estabilidade. Tenha cuidado com a forma que você reage ao ciúmes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.