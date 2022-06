Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de junho

Signo de Câncer hoje

Hoje, aproximadamente a Lua está transitando pelos últimos graus de Capricórnio e ingressa no signo de Aquário no fim da tarde, nos deixando mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. Esse fenômeno incita grandes questionamentos, revisões das ideias e crenças que estão direcionando nossas decisões. As noções de liberdade também são assuntos que vêm à tona nesse momento e podem nos levar a pensar de forma extremista. Por isso é necessário ter atenção redobrada nos seus posicionamentos. Além disso, as energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las inferiores. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados ao tentar ignorar essas sensações.Por serem regidos pela Lua, os cancerianos se sentem tensos com a atmosfera crítica que é despertada quando esse astro se aproxima de Saturno. Essas energias são contrárias ao espírito acolhedor de Câncer e podem gerar insegurança, mas também configura uma oportunidade para aprender a produzir em ambientes que sejam desafiadores para você.