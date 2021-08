Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de agosto

Signo de Câncer hoje

Essa semana começa com um dos dias mais iluminados do mês (do ponto de vista astrológico), em que a Lua está transitando por Sagitário, logo após ter entrado na fase crescente no signo de Escorpião. Por isso, o indicado nesse momento é buscar expandir e dar o próximo passo em direção ao que você está tentando fazer dar certo em sua vida. Seja para resolver um problema no trabalho ou em sua vida afetiva, é preciso ser otimista e acreditar que você tem plena capacidade de construir uma realidade mais agradável para si mesmo(a). Lembre-se que você é o(a) protagonista da sua vida e que todas as suas atitudes e escolhas têm muitas importância para que você se torne a melhor versão de si mesmo(a). Além disso, Vênus - o planeta do amor - está ingressando em Libra hoje, onde permanece até o dia 10/09. Esse trânsito coloca em evidência a necessidade de ter mais diálogo e conciliação nos relacionamentos. É importante saber mensurar as expectativas que estão crescendo.Como o seu planeta regente está transitando por Sagitário, a palavra que representa esse momento astrológico é prosperidade. Por isso, esse é um bom momento para fazer planejamentos financeiros e até mesmo para começar a investir em algo novo. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.