Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de abril

Signo de Câncer hoje

Nos últimos dias é normal que você tenha se sentido mais sensível e emotivo, já que Marte, Vênus, Netuno e Júpiter estão transitando pelo signo de Peixes, e isso faz com que as nossas emoções fiquem afloradas. Essa vulnerabilidade se torna mais leve hoje, porque a Lua fica cheia em Libra e esse posicionamento desperta em nós mais equilíbrio e expansividade. A fase cheia da Lua torna tudo mais explícito e leva os últimos acontecimentos ao seu ápice, o que faz com que as questões que estavam se manifestando se tornem ainda mais claras. Por isso, essa nova fase lunar que se inicia configura um ótimo momento para que você pondere sobre as escolhas que precisa fazer, para se libertar de padrões que não estão mais te favorecendo e inaugurar uma nova etapa na sua vida. O lado desafiador dessa Lua cheia é que, apesar de acontecer no signo de Libra, a Lua ingressa em Escorpião logo em seguida. A influência conjunta desses signos pode despertar cobranças estéticas, seja em relação ao corpo ou até algo em casa que não está te agradando e trazendo a sensação de conforto. Sendo assim, busque inserir em sua rotina hábitos de autocuidado e não fique apenas focando naquelas características que te desagradam. Além disso, você pode fazer pequenas mudanças para que o seu lar se torne mais aconchegante.O desapego não é fácil para os cancerianos, e essa Lua Cheia te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com as mudanças que se mostrarem necessárias a partir dessa nova fase lunar, mas não deixe de realizá-las.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.