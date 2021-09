Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de setembro

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. Nesse momento, tendemos a analisar as situações de forma mais racional, baseando os julgamentos na realidade tangível à nossa frente e não nos sentimentos momentâneos. Especialmente para a vida profissional, esse posicionamento pode ajudar a tomar decisões assertivas, porque torna-se mais fácil ponderar sobre as consequências negativas e positivas que resultam das suas atitudes. Essa análise também é válida para os relacionamentos afetivos, mas é importante ter consciência que, nesses casos, precisamos ter um pouco mais de sensibilidade e responsabilidade afetiva. Quando estabelecemos um compromisso com alguém, precisamos reconhecer que nossas atitudes também afetam essa pessoa e que é preciso dialogar sobre os assuntos em que vocês reconhecem incompatibilidades.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está formando um sextil com Urano hoje. Apesar de ter dificuldade para lidar com as energias capricornianas, a influência desse aspecto evidencia a sua intuição e criatividade e você deve aproveitar esse momento para buscar soluções originais para os desafios que está enfrentando.



