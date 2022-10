Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de outubro

Signo de Câncer hoje

Esse sábado se inicia de forma um pouco mais desafiadora, porque a Lua estará fora de curso até o meio-dia. Esse trânsito lunar afeta nosso sono e, consequentemente, tendemos a acordar com certo mau humor. Por isso, é importante ‘pegar leve’ no início do dia, fazer alguma atividade física para despertar o corpo, e evitar conversas difíceis até que você se sinta mais leve e paciente. Após o meio-dia, a Lua entrará em Câncer, despertando a nossa sensibilidade e vontade de estar perto de quem amamos. Porém, como nem tudo são flores, a influência canceriana também faz com que alguns sentimentos desafiadores, como o ciúmes, venham à tona. Nesses momentos, é importante ter maturidade para dialogar com a consciência de que esses sentimentos partem das nossas próprias inseguranças, e não podemos culpar o outro por eles.A Lua fora de curso faz com que você tenha mais facilidade de perder a paciência. Sabendo disso, lembre-se de pensar duas vezes antes de falar, para não descontar isso nas pessoas ao seu redor. Faça questão de ter momentos de descontração com as pessoas que convivem com você ao fim do dia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.