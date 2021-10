Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de outubro

Hoje a Lua fica fora de curso durante a maior parte do dia, ingressando em Peixes apenas às 23 horas. Por isso, é normal sentir certa confusão mental e emocional, além de oscilações de humor. A distração e o cansaço, que também são efeitos deste trânsito lunar, dificulta a execução das tarefas, mesmo aquelas que fazemos diariamente. É importante ter paciência com você mesmo e não se cobrar demais hoje, entendendo que o corpo e mente também precisam de descanso. Com o fim de semana chegando em um momento em que somos influenciados pelas energias da Lua crescente, os próximos dias podem ser muito benéficos para desenvolver melhor os relacionamentos que você quer levar para frente. Quando esse astro ingressa em Peixes, temos mais facilidade em entrar em contato com nossas emoções, configurando um bom momento para ter diálogos construtivos, mas lembrando de não nos vitimizar.

Signo de Câncer hoje

A Lua é o seu planeta regente e, por isso, você é especialmente afetado quando ela está fora de curso. Tendo isso em mente, não se cobre muito durante a parte da manhã, porque é natural que você se sinta confuso e indisposto, tenha a mesma compreensão que você teria por outra pessoa consigo mesmo!



